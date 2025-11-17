岡山リベッツ 15日に静岡と対戦した卓球男子・Tリーグの岡山リベッツ。2連敗のチームを救ったのは、2025年10月に加入した高校3年生の谷本拓海でした。 この日がTリーグデビュー戦の谷本。第2マッチのシングルスをストレートで勝利すると、2勝2敗で迎えたシングルス・1セット勝負のビクトリーマッチにも出場。 ポイント3対10とあと1点取られれば敗れる場面から、怒涛の7連続ポイント