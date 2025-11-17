来年３月末にＡＢＣテレビ「おはよう朝日です」を卒業する岩本計介アナウンサーが１７日、番組内で改めて視聴者に報告した。１６日に大阪・万博記念公園で開催された「おは朝パーク２０２５〜あしたも元気でいってらっしゃい」のステージ上で、１１年間にわたる同番組からの卒業を発表。「皆さん驚かされることになってしまったかもしれないんですが、昨日の午後のライブで私から発表しました。来年３月いっぱいで私が番組を卒