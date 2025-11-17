ZENB JAPANは、豆100％のグルテンフリーパスタを手軽に罪悪感なく楽しめるカップスープパスタ「ZENBデリ」を10月29日から新発売した。ZENB公式サイトやそのほかのECサイトで販売する。フレーバーは「コク旨カレーのスープパスタ」「完熟トマトのスープパスタ」の2種。お湯を注いで3分で楽しめる。豆100％のミニパスタは、つるもち食感で満足感のある食べ応えを実現。とろりと濃厚なスープは豆や野菜のおいしさをぎゅっと凝縮し