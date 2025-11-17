一般財団法人・全日本野球協会と同・日本野球機構で構成する日本野球協議会は１７日、中学部活動支援「中学球児応援プロジェクト」の一環として、中学軟式野球選手・指導者を対象とした「中学野球クリニック」の開催希望団体募集を開始した。クリニックの内容は技術指導や質疑応答などで、講師はプロ野球ＯＢやアマ野球関係者が務める。申し込み方法など詳細は全日本野球協議会、日本野球機構の公式サイトで。【募集内容】▼募