スイスの時計ブランド ZENITH（ゼニス）は、アニメ『ルパン三世』に登場する次元大介が劇中で着用した時計に敬意を表した限定モデル「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」の第4弾を発表しました。ZENITH はこれまで3モデルを展開しており、今回の第4弾は、ブランドのアーカイブである A384 を原型とし、次元大介の佇まいを現代の技術で再現した特別仕様となっています。©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy