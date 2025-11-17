登山家の野口健氏が１６日、Ｘを更新。昨年、自身の山梨県の自宅にクマの糞を発見したと告白し、「明日は我が身」とクマ被害に身を引き締めた。野口氏は、秋田県の商業施設「イオン能代店」にクマが侵入した記事を添付。県職員が吹き矢で麻酔をかけ、その後駆除された。野口氏は「特に東北では、いつ、どこに熊が現れてもおかしくないと…そんな状況なのだろう」と切り出し「昨年、山梨の我が家の家の庭奥に熊の糞を発見。そ