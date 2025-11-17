東京・港区の工事現場で、作業中に作業員が生き埋めになる事故がありました。【映像】男性が生き埋めになった場所作業員は顔から出血していて、意識不明の状態で病院に搬送されました。17日正午ごろ、港区南麻布の工事現場で「工事現場の掘削作業中、山が崩れて作業員が埋まった」と110番通報がありました。警視庁によりますと、掘削作業を終えて休憩していた際に積み上げていた土砂が崩れ、男性作業員1人が生き埋めになっ