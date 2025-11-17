教師と一口に言っても、勤務先が小学校や高校か、公立や私立などかによって給与水準には差が生じます。「学校によってそんなに年収が変わるの？」と気になる人もいるでしょう。国の統計を見れば、学校の種別や地域ごとの平均給与の比較が可能です。 今回は、小・中学校と高校の教師の平均年収の違いや地域、公立・私立による給料の差などについてご紹介します。 小学校と高校、教師の平均年収はいくらくらい？ 厚生