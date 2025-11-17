中国の航空各社は、日本路線で航空券の特別対応を開始した。中国国際航空と中国東方航空、上海航空、中国南方航空、春秋航空、厦門航空は11月15日正午まで、四川航空は同日午後2時まで、吉祥航空は同日午後11時までに発券され、同日から12月31日まで、吉祥航空のみ2026年1月12日までに出発する航空券を対象に実施する。対応範囲は航空会社により異なる。各航空会社は理由を、「中国外交部発表の旅行注意勧告に基づき、お客様により