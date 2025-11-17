NTTドコモは、水素燃料電池を携帯電話基地局の非常用電源として運用する実証実験を開始した。期間は2025年11月17日～2027年3月31日。 再生可能エネルギー由来の「グリーン水素」を活用する。同社によれば、商用基地局へのグリーン水素活用は日本初の試み。 既存蓄電池との併用を最適化する新技術 ドコモはこれまで、災害時などの長時間停電対策として、蓄電池に加え、メタノール