ＪＲＡは１１月１７日、第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）のファン投票を１１月２０日〜１２月７日の期間で実施することを発表した。投票は専用投票サイトからのＷＥＢのみで受け付け、第１回中間発表は１１月２７日で、第２回中間発表は１２月４日、最終結果の発表は１２月１１日の予定となっている。抽選で７７００人に賞品が当たる。詳細はＪＲＡのホームページへ。