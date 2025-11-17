日本野球機構（ＮＰＢ）は今季の審判員各賞を発表し、最優秀審判員には白井一行審判員が選ばれた。白井審判員は２９年目、４８歳で初受賞。受賞理由は「リーダーシップやゲームマネジメント力が増したことが評価された。判定技術や正確性に安定感があり、名実ともにＮＰＢを代表する審判員へと成長した」と発表された。審判員奨励賞には芦原英智審判員が受賞した。ファーム優秀審判員賞には西沢一希審判員。また、ファイン