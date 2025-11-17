ファミリーマートは、新たな製法を導入した「ごちむすび」と「直巻おむすび」を11月18日から、全国の店舗で順次発売する。11月14日、東京･芝浦の本社で新商品発表会を開き、商品本部木内智朗デリカ食品部長が概要を説明した。2025年の同社のおむすびキャンペーンは今回で3回目となる。3月の“おむすび二刀流、解禁”のキャンペーンでは、1週間でぼんご監修含む3品の販売数は300万個で、おむすびカテゴリー売上前年比が20%増加した