TEAM EMPOWERMENT OF SANUKI提供 病気や障害がある子どもも同世代の健常児と同じように経験できる機会を提供しようと、「インクルーシブな地域社会」を目指している団体、TEAM EMPOWERMENT OF SANUKIが2025年12月25日（木）、イオンシネマ高松東（高松市福岡町）で映画の上映会を開催します。午前9時30分～受け付け、午前10時30分～開始。 上映する作品は、「Disney ズートピア2」です。参加費は大