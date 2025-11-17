東京・町田市の路上で2025年9月、女性にわいせつな行為をしてけがをさせたとして警視庁に逮捕された男性（28）について、東京地検立川支部は13日付で不起訴処分としました。東京地検立川支部は不起訴の理由を明らかにしていません。