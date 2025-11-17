一年で最も華やぐホリデーシーズン。今年、イヴ・サンローラン・ボーテが届けるのは、平野紫耀さんが“LOVE”を込めてセレクトした特別なギフトコレクション「YSL GIFTING WITH LOVE」。星々の輝きを思わせるGOLDの世界観の中から、彼が今選んだのは、人気のクッションファンデーション「アンクルドポールクッションN」と「ラディアントタッチグロウパクト」。 BLACKとPINK、平野紫耀が選ぶ