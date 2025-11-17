中国のスマートフォン・家電メーカーの小米（シャオミ）は、フランス・パリに初の直営店「小米之家」を開設すると発表しました。シャオミの担当者によると、同店舗はブランド直営店として、フランス市場における核心的な展示拠点となる見込みです。過去にシャンゼリゼ通りで営業していた店舗はパートナーが運営しており、新型コロナウイルスの影響により一時撤退していました。今回の直営店開業により、シャオミはフランス市場での