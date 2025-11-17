ソフトバンクの近藤健介が、鹿児島県徳之島天城町で自主トレをともに行う選手たちと12月11日に福岡市内で「TEAMAMAGIトークショー2025」を開催する。公式サイトでチケットの一般販売が行われている。出演者は近藤、ロッテ・藤岡裕大、オリックス・西川龍馬、オリックス・石川亮、阪神・渡邉諒、広島・大盛穂、西武・平沼翔太、DeNA・森敬斗。福岡市博多区の「パピヨン24ガスホール」で行われ、1部は午後1時開場で2時開