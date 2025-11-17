タレントの東野幸治が１６日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」で、高市早苗総理へ、消費税減税をやることが「一番ダイレクトに効き目があるんじゃないか」と訴えた。この日は高市早苗総理が「重点支援地方交付金」を拡充させる方針であることを紹介し、具体的には給食費の支援やおこめ券配布など、物価高対策が推奨事業メニューとされていると紹介した。これに東野は「総裁選の公約消費税減税してください」のフリップを掲