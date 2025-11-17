9月に行われた東京世界陸上の男子400mで日本人初の6位入賞を果たした中島佑気ジョセフ（23、富士通）が16日、TBS（東京・港区）で行われた「かけっこ教室」で子どもたちと交流した。【写真でみる】中島佑気ジョセフ選手のかけっこ教室イベントには事前に募集した小学校3年生から6年生の40人が参加。中島は「かかとをつけずにつま先で」、腕の振りは「たてに真っ直ぐ太鼓をたたくように」など、速く走るコツを伝え、子どもたちと実