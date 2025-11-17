CNN.co.jpでは米国政治を中心にサイエンスやスポーツ、エンタメなど幅広く海外の情報をお届けしています。先週はどんな記事がよく読まれたのでしょうか。11月10日から11月16日の週間ランキングトップ5をご紹介します。第5位：アップル、ニット編みストラップ「iPhone Pocket」発表あまりの高額に困惑の声 米アップルは11日、ファッションデザイナーのイッセイミヤケとコラボ開発したニット編みのストラップ「iPhone Pocket」を発