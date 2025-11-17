巨人の育成練習が１７日、ジャイアンツ球場でスタートした。今回の育成練習は“フィジカルアップデート期間”と位置づけられ、肉体強化に特化。投手、野手ともに午前中に１〜２時間ほどみっちりとトレーニングを行い、その後はおのおのの課題に取り組む自主練習に充てられる。学生や社会人でなければ練習参加できる点を生かし、育成ドラフト５位で指名されたオイシックス・知念大成外野手は秋季キャンプに続いて参加。ウェート