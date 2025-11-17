１１月２２日に大阪・御堂筋で開催される「阪神タイガース優勝記念パレード」では午前９時頃から午後２時頃まで 交通規制が行われる。スタート地点の北浜３交差点から新橋北交差点までが対象区間。パレードは午前１０時５０分に開始され、オープニングセレモニーが開催される。また、大阪府、大阪市などによる阪神タイガース優勝記念パレード実行委員会では、警備や交通規制告知、誘導などの運営費用を募るため、クラウドファ