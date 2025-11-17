2025年のオフシーズン、今オフのFA市場で、複数球団の争奪戦が予想されるのがソフトバンクの東浜巨（35）だ。多彩な変化球を駆使する投球スタイル東浜は17年に16勝を挙げて最多勝に輝くなど先発の柱として活躍。22年5月11日の西武戦ではノーヒットノーランを達成したが、近年は若手の台頭もあり登板機会が減少していた。今季は7試合登板で4勝2敗、防御率2.51。ポストシーズンでは日本ハムと対戦したCSファイナル第5戦で救援登板し