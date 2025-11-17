次世代に成長していくベンチャー企業の排出を目指すイベント 「新潟ベンチャーサミット2025」が11月14日、新潟市で開催されました。 ピッチコンテストでは選考を通過したベンチャー企業5社が自社のビジネスプランをプレゼンテーション。 南魚沼市の森林整備事業を行う会社「ForestFolks（フォレストフォークス）」の代表取締役・桜井隆志さんが社会的意義の高さを評価され、グランプリに選ばれまし