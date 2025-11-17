白石麻衣のSTAFF公式Xが更新され、白石がサンドバッグにパンチやキックを繰り出す動画をを公開した。 【動画】パンツスーツ姿でサンドバッグにパンチする白石麻衣 ■パンチを繰り返す白石の神リアクションが話題 ドラマ『恋する警護24時 season2』の第5話が11月14日に放送された。白石は、法律事務所で働く弁護士・岸村里夏役で出演中。Snow Manの岩本照が演じる主人公・北沢辰之助と“恋人未満”の関係にあるが、現在ロ