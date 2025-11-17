森山直太朗が、最新アルバム『弓弦葉』から「愛の花 〜Iʼm not in there〜」のミュージックビデオを公開した。ニューアルバム『弓弦葉』に付属されたBlu-ray映像、栃木県・益子のアンティーク家具店『pejite』を舞台に行われたライブ映像に収録されたこの楽曲を、新たな素材や歌詞とともに編集したミュージックビデオとなっている。監督を務めたのは、 盟友の番場秀一監督だ。さらに、先月10/17(金)の初日公演を皮切りに幕を