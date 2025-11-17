日本プロサッカー選手会(JPFA)は17日、同日の臨時総会でFC町田ゼルビアDF中山雄太が副会長として理事に就任することを発表した。任期は2026年6月の社団定時総会までとなる。中山は2019年から昨年8月までオランダとイングランドでプレーし、日本代表としての経験も豊富。役員の増員として就任するといい、現任メンバーの変更はない。現在の役員構成は以下のとおりとなっている。▽会長吉田麻也(LAギャラクシー/アメリカ)▽副会