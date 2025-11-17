川崎フロンターレは17日、DF車屋紳太郎(33)が今季限りで現役を引退すると発表した。車屋は大津高から筑波大に進学し、2015年から川崎Fでプロキャリアを始めた。特別指定選手だった14年を含めると川崎F一筋12年でJ1制覇を4回、天皇杯優勝を2回、ルヴァンカップ優勝を1回経験。Jリーグベストイレブンにも2回選出され、日本代表としては国際Aマッチに4試合出場した。J1通算250試合5得点で、出場した公式戦は340試合。今季はJ1で