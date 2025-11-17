【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENのHEESEUNG（ヒスン）が、韓国カラーコンタクトレンズブランド“Qrsessed（クラセスト）”の新アンバサダーに就任した。 ■「言葉ではなく、瞳で想いを伝える」 HEESEUNGがステージの上で放つまなざしは、言葉以上に雄弁で、見る者の心を一瞬で捉える力を持っている。その“瞳で語る力”こそ、“Qrsessed”が掲げてきた理念「言葉ではなく、瞳で想いを伝える