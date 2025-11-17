フェニックス・サンズ vs アトランタ・ホークス日付：2025年11月17日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 122 - 124 アトランタ・ホークス NBAのフェニックス・サンズ対アトランタ・ホークスがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリードし21-25で終了する。第2クォーターは