17日正午すぎ、東京都港区・元麻布のマンション建設現場で、「掘削作業中に作業員が埋まった」と通報がありました。作業員1人が救出されましたが、意識不明の重体だということです。警視庁によりますと17日正午すぎ、港区・元麻布のマンション建設中の工事現場で、「掘削作業中に作業員が埋まった」と119番通報がありました。作業員1人が土の中に埋まり、その後、救出され病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです