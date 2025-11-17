同居している男性2人が転落防止柵と一緒に転落か、1人死亡 横浜読売新聞オンライン

同居している男性2人が転落防止柵と一緒に転落か、1人死亡 横浜

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 17日午前、神奈川県横浜市旭区で男性2人が倒れているのが発見された
  • 現場はアパート付近の路上で、転落防止柵が落ちていたとのこと
  • 2人はアパートに同居しているとみられ、うち1人の死亡が確認された
