ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 同居している男性2人が転落防止柵と一緒に転落か、1人死亡 横浜 横浜市 読売新聞オンライン 同居している男性2人が転落防止柵と一緒に転落か、1人死亡 横浜 2025年11月17日 13時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 17日午前、神奈川県横浜市旭区で男性2人が倒れているのが発見された 現場はアパート付近の路上で、転落防止柵が落ちていたとのこと 2人はアパートに同居しているとみられ、うち1人の死亡が確認された 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分 「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下 容体不明 2025年11月17日 9時15分 北川景子から出た若者言葉に驚きの声「イメージ無いわ〜」「吹いた」「夫婦はやっぱり似るのかな」 2025年11月16日 21時45分