首相官邸に入る日本維新の会の藤田共同代表＝17日午前高市早苗首相は17日、日本維新の会の藤田文武共同代表と官邸で会談し、自民党と維新が連立政権合意に掲げた衆院議員定数削減の実現を図ると確認した。会談後、藤田氏が記者団に明らかにした。藤田氏は「非常に強い意志を持って両党の約束を果たし、実効性のあるものにしていこうと改めて確認した」と強調。今国会への提出を目指す関連法案の内容について意見交換したと説明