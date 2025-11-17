記者団の質問に答えるルビオ米国務長官＝12日、カナダ・オンタリオ州/Mandel Ngan/Pool/Reuters（CNN）米国のルビオ国務長官は16日、南米ベネズエラの麻薬組織「カルテル・デ・ロス・ソレス」について、月内にも「外国テロ組織」に指定すると明らかにした。米国は、ベネズエラのマドゥロ大統領や高官が同組織を率いていると主張している。米国務省は声明で「マドゥロ氏とその取り巻きは、ベネズエラの正統な政府を代表するものでは