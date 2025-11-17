巨人の郡拓也捕手（２７）が１７日に都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、４０万円減の８４０万でサインした。郡は今季、一軍では３試合の出場にとどまったが、ファームでは８４試合に出場し打率は２割１分１厘、１２８打数２７安打１６打点、１本塁打をマークした。郡は「何もかもうまくいってないような感じです。（悔しさは）頭のど真ん中にあります」と語気を強めると「もう本当にやるしかないなっていう感じなんで。