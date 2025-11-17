野球韓国代表は強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本―韓国」の第２戦（１６日、東京ドーム）を７―７で引き分けた。２０１５年のプレミア１２準決勝以来、日本のトップチームには１０連敗中だったが、１１連敗は免れた。先発を務めたチョン・ウジュ（１９＝ハンファ・イーグルス）は、初回に最速１５４キロを計測した力強い直球とスライダーを武器に１１人の打者から４三振を奪う力投。「ＫＢＯと異なりＡＢ