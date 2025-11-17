女優キムラ緑子（64）が17日、都内で、主演舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」（来年1月2〜20日に東京・三越劇場、同24〜2月1日に京都・南座）の制作発表に出席した。「ブギの女王」と呼ばれた笠置シヅ子さんをキムラが、その才能を見いだした作曲家服部良一を松村雄基（62）、シヅ子の夫となる花村英介を林翔太（35）が演じる音楽劇。キムラは「『東京ブギウギ』の力、笠置シヅ子さんの力を借りて、皆さんと力を合わせて頑