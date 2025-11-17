西日本パン粉協同組合は11月6日、ニューオーサカホテルで臨時総会を開催した。7月にヤマエグループが宇佐パン粉（大分県）を子会社化したのに伴い、新社長に就いた福島康氏があいさつ。「ヤマエ久野では大分支店長を務めていた。食品業界には長く携わってきたが、パン粉はまだ素人。これからしっかりと学びたい」と抱負を述べた。会では各社が近況を報告。業界の動向と同じく8月に大きく生産量を落とした企業が多く、9月以降