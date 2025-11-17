ヤマモリは、11月1日・2日に開催されたB3リーグ第6節「ヴィアティン三重vs新潟アルビレックスBB」戦を「ヤマモリマッチデー」としてサポートした。同社は2021年、ヴィアティン三重バスケットボールチームの発足時から支援を続けており、22年からはユニフォームスポンサーも務めている。「ヤマモリマッチデー」は、三重県に在住・在勤・在学していれば無料招待（3階自由席）。試合会場の相好アリーナ四日市（三重県四日市市）入