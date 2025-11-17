1978年に発売された日本初の白だし商品。ある板前からの「茶碗蒸しに使えるおいしいだしを」という依頼をきっかけに誕生。同社の白醤油と、こだわりの原料からとっただしからなる一品は、白だし市場の嚆矢となった。