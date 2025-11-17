動画配信サービス・Ｕ―ＮＥＸＴ（本社・東京都品川区）が１７日、２０２６年に米女子プロゴルフツアーの独占生配信を開始すると発表した。今季限りで同ツアーの放送、配信が終了するＷＯＷＯＷから引き継ぐことになった。Ｕ―ＮＥＸＴは今季、女子ゴルフの海外メジャー・全米女子オープン、山下美夢有（みゆう、花王）が優勝したＡＩＧ全英女子オープンなどを独占生配信。来季は米女子ツアー、メジャー５大会を独占生配信する