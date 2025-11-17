子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。１１月３０日の第２４６０回はオノマトペ研究者の藤野良孝さんの「マイナスな心の片づけかた」を放送（テレビ静岡午前６時３０分から７時）する。オノマトペとは「わんわん」「キラキラ」といった擬音語と擬態語を総称した言葉。オノマトペを口にしたり、頭の中でイメージし