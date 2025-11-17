長編アニメーション映画『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）全国キャンペーンの舞台あいさつが17日、大阪市内で行われ、声優を務めた芦田愛菜、岡田将生、細田守監督が登壇した。【写真】芦田愛菜＆岡田将生＆細田守監督、関西弁が飛び交った舞台あいさつの様子『時をかける少女』『サマーウォーズ』などの細田監督の最新作。テーマは“生きる”。王女・スカーレットが父の復讐に失敗するも、「死者の国」で再び、宿敵