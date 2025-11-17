お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が16日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴とのメッセージのやりとりを公開し、反響を呼んでいる。【映像】庄司智春、5歳次女の最新ショット 庄司は「#俺のオンナ 未だに写真送りあってるのも 結婚17年目で 我ながら凄いと思うけど 私は貰うのは嬉しいけど ミキティは流石に嬉しくないと思うw ただのおじさんだからw」とつづり、画像を公開。藤本と写真を送り合う様子を