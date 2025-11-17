日本ハムは１７日、今季チェコ・リーグでプレーしていた村田透投手（４０）が現役を引退し、来季から日本ハムと契約し、チーム統轄本部スカウト部に所属すると発表した。村田は大体大浪商−大体大から２００７年大学・社会人ドラフト１巡目で巨人に入団。インディアンスを経て、１７〜２１年に日本ハムでプレーした。村田は「これから新たな仕事が始まるので、非常に楽しみな気持ちです。これまでとは違った形で野球に携わる