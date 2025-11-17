トーラクは、「神戸プリン 甘熟いちご 4個入」を11月17日から発売する。「神戸プリン」は、1993年に誕生し長く愛されている神戸土産で、絹のようになめらかな口当たりが特長のプリン。「神戸プリン 甘熟いちご 4個入」「神戸プリン 甘熟いちご 4個入」は、熟したいちごのような豊かな甘みとやさしい酸味が特長のプリンとなっている。乳製品がいちごをまろやかに包み込み、コクを残しながらも、いちごの華やかな香りがふわっと広が