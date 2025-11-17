17日(月)は低気圧が急速に発達してオホーツク海に進む見込みです。北海道では雨風ともに激しく大荒れの天気になりそうです。また、18日(火)にかけては西高東低の冬型の気圧配置になり、北陸など日本海側の山沿いや山間部では雪が降るところもあるでしょう。17日(月)午後9時の予想天気図です。サハリンに低気圧がありますが、午前9時からの12時間では16ヘクトパスカル低下し、急速に発達する見込みです。北海道では等圧線の間隔も小