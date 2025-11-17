人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が16日に自身のアメブロを更新。家族で中華料理店『ぎょうざの満州』を訪れたことを報告した。この日、桃は「今日のチェーン店巡りは…せっかく埼玉県にいったので…ぎょうざの満州へ！！」と切り出し「結構人気で、6組待ちでした…！」と店の盛況ぶりを伝えた。当初は「餃子の王将と似たような感じで、結構パンチある感じなのかと思ってたら」と想