コーヒーチェーン「カフェ･ベローチェ」は12月4日、全国の店舗とオンラインストアで、福袋「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」(税込4,800円)を発売する。2026年の福袋は、店舗で使えるフードメニュー引換券(最大で計1,660円相当)と、「カフェ･ベローチェ」ブランドのロゴにも描かれている「黒ねこ」をデザインしたグッズ4点が入っている。福袋は数量限定のため、無くなり次第終了。店舗販売分の福袋と、オンラインストア販売分の福袋